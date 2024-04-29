Kronik böbrek hastaları ne yapmalı?

Liv Hospital Ankara Nefroloji Uzmanı Dr. Feyza Bayrakdar Çağlayan, böbrek hastalığında beslenmenin önemine dikkat çekti. Dengeli beslenmenin her gün doğru miktarda protein, kalori, vitamin ve mineral sağladığını belirten Dr. Çağlayan, “Sağlıklı beslenmek, fiziksel olarak aktif kalmak ve tüm ilaçlarınızı reçete edildiği gibi almak, sağlıklı kalmanızın ve kendinizi iyi hissetmenizin önemli kilometre taşlarıdır. Böbreklerinizin vücudunuzdaki besin ve minerallerin doğru dengesini korumaya yardımcı olacağını, ancak böbrek hastalığınız varsa böbreklerinizin bu işi pek iyi yapamayabileceğini göz önüne alarak bu tür durumlarda beslenmenizde bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Ancak böbrek hastalığı olan herkes için doğru bir beslenme planı yoktur” diye konuştu.

‘BESLENMEDEKİ PROTEİN, SODYUM, POTASYUM, FOSFOR VE KALSİYUM İÇERİKLERİ DENGELENMELİ’

Böbrek fonksiyonuna ve diğer faktörlere bağlı olarak kişinin ne yiyebileceğinin ya da yiyemeyeceğinin zamanla değişebileceğini vurgulayan Çağlayan, “Diyabet veya kalp rahatsızlıkları için özel bir diyet uyguluyorsanız, bunu uygulamaya devam etmeniz gerekecektir. Fakat böbrek hastalığı olan kişilerin diyetlerinde protein, sodyum, potasyum, fosfor ve kalsiyum içeriklerini dengelemeleri gerekecektir ayrıca doğru miktarda yemek, kanınızdaki atık ve sıvı birikimini kontrol etmenize yardımcı olabilir. Bu, böbreklerinizin ekstra atık ve sıvıyı uzaklaştırmak için çok fazla çalışmasına gerek kalmayacağı anlamına gelir. Aşırı proteinli beslenmekte bazı sorunlara yol açabilir. Çok fazla proteinli beslenmek, kanınızda atık birikmesine neden olabilir ve böbrekleriniz bu fazla atıkların tamamını temizleyemeyebilir. Ancak protein alımı çok düşükse başka sorunlara neden olabilir. Bu nedenle her gün doğru miktarda yemek önemlidir” dedi.

‘ÇOK FAZLA SODYUM ÖDEME, TANSİYONA VE KALBİN ZORLANMASINA YOL AÇABİLİR’

Tüketilmesi gereken proteinin vücut büyüklüğüne, hastalık derecesine ve idrardaki protein miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini ifade eden Çağlayan, şunları söyledi:

“Sağlıklı böbrekler vücuttaki sodyum içeriğini düzenleyebilirken, böbrekleriniz iyi çalışmıyorsa, çok fazla sodyum sıvı birikmesine, ödeme, tansiyona ve kalbinizin zorlanmasına neden olabilir. Kanda çok fazla veya çok az potasyum çok tehlikeli olabilir. İhtiyacınız olan potasyum miktarı, böbreklerinizin ne kadar iyi çalıştığına ve ilaçlarınıza bağlıdır. Böbrek fonksiyonu azaldıkça kanda ekstra fosfor birikmeye başlayabilir. Yüksek fosfor seviyeleri kemiklerin zayıflamasına neden olabilir. İyi kalsiyum kaynağı olan gıdalar genellikle fosfor bakımından yüksektir. Diyette kalsiyum alımına dikkat edilmelidir. Böbrek hastalığının ilk aşamalarında sıvı alımında kısıtlamaya gidilmezken ilerleyen aşamalarda, sıvı kısıtlaması çok önem arz etmektedir.”

‘DÜZENLİ BESLENME İLE BÖBREKLERİMİZİ KORUMAK ELİMİZDE’

Kronik böbrek hastalığında beslenmeye dikkat çeken Çağlayan, “Hastalığın evresine göre değişkenlik göstereceğinden takip eden doktor ve diyetisyen ile birlikte değerlendirilmeli, böbrek fonksiyonları değiştikçe yeniden düzenlenmelidir. Sonuç olarak böbreklerimiz için mucizevi besinler bulunmamasına rağmen, dengeli, düzenli beslenme ile böbreklerimizi korumak elimizde” dedi.