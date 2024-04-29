Türk Telekom kupasında Şampiyon Fenerbahçe

Türk Telekom ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle bu yıl ilk defa düzenlenen Türk Telekom eSüper Kupa'nın sahibi belirlendi. eSüper Lig'de normal sezonu ilk altı sırada tamamlayan takımlar ile GAMEON eTürkiye Kupası finalinde yer alan takımların mücadele ettiği Türk Telekom eSüper Kupa'yı Fenerbahçe kazandı. Finalde Galatasaray'ı mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe, Türkiye'yi eŞampiyonlar Ligi ve FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig’i hayata geçiren Türk Telekom, bu yıl ilk defa düzenlenen Türk Telekom eSüper Kupa’nın da isim sponsorluğu ve yayıncılığını üstlendi. eSüper Lig’i ilk altıda bitiren ve GAMEON eTürkiye Kupası’nda finale ulaşan iki takımın yer aldığı Türk Telekom eSüper Kupa play-off aşamasının ardından yarı finale Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve MKE Ankaragücü yükseldi. Kaybedenler yarı finalinde Trabzonspor, Ankaragücü’nü eleyerek kupa dışına itti. Kazananlar yarı finalinde ise Fenerbahçe, Galatasaray’ı geçerek finale adını yazdırdı. Kazananlar yarı finalinde mağlup olan Galatasaray, kaybedenler yarı finalinin galibi Trabzonspor ile finalde Fenerbahçe’nin rakibi olmak için mücadele etti. Kaybedenler finalinde Galatasaray, Trabzonspor’u 6-4 ve 4-2’lik skorlarla geçerek finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu. Kaybedenler finalinden gelen Galatasaray, finalde kazananlar yarı finalinden gelen Fenerbahçe’yi 2-1 ve 5-1’lik skorlarla yenince kupanın sahibi ‘Reset Bracket’ ile belirlendi. Tivibu Spor’dan canlı yayınlanan ve büyük heyecana sahne olan ‘Reset Bracket’ta Fenerbahçe, 1-0 yenildiği maçın rövanşında Galatasaray’ı 5-2’lik skorla geçerek Türk Telekom eSüper Kupa’da şampiyonluğa ulaştı.

Türk Telekom eSüper Kupa şampiyonu Fenerbahçe’yi tebrik edenTürkiye Futbol Federasyonu Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Ülkemizi temsil edecekleri eŞampiyonlar Ligi ve FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda kendilerine başarılar diliyorum. Sponsorumuz Türk Telekom'a, Türk futboluna yaptığı değerli katkılardan ötürü teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca eFutbol'a yatırım yapan tüm kulüplerimizi de kutluyor, önümüzdeki sezon için her birine teker teker başarı dileklerimi iletiyorum” dedi.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden ise “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ederken dijitalleşen sporun getirdiği yenilikleri de odağımıza aldık. Sporu ve sporcuyu her alanda destekleyen Türk Telekom olarak eSpor ekosistemine katkılarımızla ekosistemin gelişmesine ve büyümesine fayda sağlamaya devam ediyoruz. Bu sezon ikincisi düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig’de nefesleri kesen finalin ardından Türk Telekom eSüper Kupa da kıran kırana maçlara ev sahipliği yaptı. Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’yi tebrik ediyor, Avrupa’da bizi temsil edecek takımımıza şimdiden başarılar diliyorum. Türk Telekom olarak spora ve sporcuya destek vermeyi, yeni teknolojileri spora entegre etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“EFUTBOL İLE ÜLKEMİZ ARASINDA BİR KÖPRÜ KURULMASI ADINA SOMUT VE ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ”

Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbola ilginin artmasını sağlayabilecek her projeye gereken önemi vermeye gayret ettiklerini söyleyen Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Altıntop, “eFutbolun ülkemizde ve dünyada, özellikle de gençler arasında ne kadar popüler olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda Türk Telekom eSüper Lig, GAMEON eTürkiye Kupası ve bugün burada hep beraber takip ettiğimiz Türk Telekom eSüper Kupa'yı hayata geçirerek eFutbol ile ülkemiz arasında bir köprü kurulması adına somut ve önemli adımlar attığımızı düşünüyoruz. Türk Telekom eSüper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik ediyor, ülkemizi temsil edecekleri eŞampiyonlar Ligi ve FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda kendilerine başarılar diliyorum. Sponsorumuz Türk Telekom'a, Türk futboluna yaptığı değerli katkılardan ötürü teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca eFutbol'a yatırım yapan tüm kulüplerimizi de kutluyor, önümüzdeki sezon için her birine teker teker başarı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE’YE AVRUPA’DA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Sporu ve sporcuyu her alanda destekleyen bir şirket olduklarını ve eSporun da ülkemizdeki gelişimine katkı sunmak adına öncü çalışmalara imza attıklarını aktaranTürk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Özden, “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ederken dijitalleşen sporun getirdiği yenilikleri de odağımıza aldık. Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle tarihte ilk kez hayata geçirdiğimiz Türk Telekom eSüper Lig’in ikinci sezonu büyük bir heyecanla geçtiğimiz hafta final yaptı. eFutbolu geliştirmek, oyuncularımızın turnuva deneyimini artırmak amacıyla bu sezon yine tarihte bir ilke imza atarak GAMEON eTürkiye Kupası ve Türk Telekom eSüper Kupa’yı hayata geçirdik. Türk Telekom eSüper Kupa’nın ilk sahibi olan Fenerbahçe’yi kutluyor, mücadele veren tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum. Türk Telekom eSüper Lig’ ve Türk Telekom eSüper Kupa’nın isim sponsoru ve resmi yayıncısı Türk Telekom olarak eSpor ekosisteminin öncelikli gerekliliklerinden olan 1000 Mbps yüksek hızlı fiber interneti ülkemizin her köşesine götürerek Türkiye’nin dijital dönüşümünü oyun sektöründe de amaçlıyoruz. Türk Telekom’un oyuncuların ihtiyaçlarını avantajlı tekliflerle karşılayan Playstore ile oyunseverlere sunarken, GAMEON markamız ile sektörün internet ve oyun odaklı etkileşimleri içeren daha entegre bir platformu oyuncuların hizmetine açtık. Türk Telekom olarak spora ve sporcuya destek vermeyi, yeni teknolojileri spora entegre etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

FENERBAHÇE EŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİNİ ALDI

Türk Telekom eSüper Kupa finali ile Türkiye’yi eŞampiyonlar Ligi ve FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda temsil edecek takım belirlendi. EA FC24’te oynanan Türk Telekom eSüper Kupa’da başarılı mücadelesiyle kupanın ilk sahibi olan Fenerbahçe, İngiltere’de oynanacak eŞampiyonlar Ligi ve tüm dünyadan lig kazananlarının katılacağı FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda ülkemizi temsil edecek