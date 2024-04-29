Seçimlerin 26'ıncı turunda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin sona ermesi sebebiyle 25 Mart'ta başlayan başkanlık seçimleri, 26'ncı tur oylamasında da adaylardan hiçbirinin salt çoğunluk olan 175 oyu alamamasıyla sonuçlandı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla doldu. Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için 25 Mart'ta sandık başına gitti. Seçimin ilk 25 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Her 5 oylamada bir yenilenen ve 6'ncı kez yapılan seçimlere, bugün 26'ncı tur oylamayla devam edildi. Anayasaya göre salt çoğunluk sağlanamadığı için yeni adaylık başvuruları alınıp tekrar eden seçimlerde bugün, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk aday oldu. 318 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen oylamada; Akarca 101, Kerkez 109, Şentürk 99 oy aldı. Ayrıca 9 oy geçersiz sayıldı. Oylamada 27'nci tura geçildi. Anayasaya göre; adaylardan herhangi biri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alana kadar oylama devam edecek.