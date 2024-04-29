Konya merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Konya merkezli yapılan soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 9 FETÖ şüphelisi polis tarafından gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 4 şüpheli, Konya, İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Şüpheliler Konya İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Konya merkezli ikinci soruşturmada yine TSK'nın mahrem yapılanmasında yer alan 6 şüpheli belirlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli; Konya, Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Hatay'da yakalandı. Şüpheliler Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Firari şüphelinin arandığı bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.