1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya açıkladı!

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'na 2 gün kala İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan önemli bir açıklama geldi. Taksim Meydanı'nda kutlama yapılmayacağını duyuran Yerlikaya, İstanbul genelinde kutlamalar için 40 farklı noktanın belirlendiğini vurguladı.

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta 55 ilimizde 103 etkinlik talebi gelmiştir. Hepsine de izin verilmiştir. Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir.

İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. İl genelinde 42 bin 434 polis görev yapacak.

1 Mayıs'ta İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcileri Taksim anıtına çelenk bırakabilecek ve saygı duruşunda bulunabilecek.

İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. İl genelinde 42 bin 434 polis görev yapacak.