Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam yaptığı açıklamada, 15 Haziran’da İsviçre’de yapılması planlanan Barış Zirvesi’ne hazırlandıklarına dikkat çekerek, “Haziran ayında ilki düzenlenecek olan Barış Zirvesi'nin hazırlıklarını sürdürüyoruz ve ekibimiz, kilit ortaklarımızın ekipleriyle birlikte zirvenin gerçekten küresel olması için çalışıyor. Tüm kıtaların, dünyanın farklı bölgeleri ve küresel kalkınma konusunda farklı görüşlerin temsil edileceğinden emin olabiliriz. Dünya çoğunluğu Rusya'yı barışa zorlamalıdır ve bunu yapabilir. Adil bir barışa giden yol Haziran ayında başlayabilir” dedi.

Zelenski, bu hafta içinde Ukrayna’nın uluslararası alanda birçok görüşme yapacağını belirterek, “Bu hafta hem kamusal hem de kamusal olmayan pek çok uluslararası iletişim olacak. Bu yılın siyasi anlamda bize neler getirmesi gerektiğini, özellikle de Avrupa Birliği ile varılan sonucu hatırlıyoruz. Ukrayna katılım müzakerelerinin fiilen başlaması için gerekli tüm koşulları yerine getirmiştir ve şimdi yükümlülüklerini yerine getirmek AB tarafına kalmıştır” ifadelerini kullandı.