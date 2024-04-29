Aksaray'da, takla atan otomobilin sürücüsü Tolga Kırıcı (27), yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Aksaray- Ankara kara yolunun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Tolga Kırıcı yönetimindeki 68 ABU 616 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Kırıcı'nın öldüğünü belirledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Aksaray'da, takla atan otomobilin sürücüsü Tolga Kırıcı (27), yaşamını yitirdi.Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Aksaray-Ankara kara yolunun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Tolga Kırıcı y?...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.