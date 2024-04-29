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Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Aksaray'da, takla atan otomobilin sürücüsü Tolga Kırıcı (27), yaşamını yitirdi.Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Aksaray-Ankara kara yolunun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Tolga Kırıcı y?...

Takla atan otomobilin sürücüsü öldü mask

Aksaray'da, takla atan otomobilin sürücüsü Tolga Kırıcı (27), yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Aksaray- Ankara kara yolunun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Tolga Kırıcı yönetimindeki 68 ABU 616 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Kırıcı'nın öldüğünü belirledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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29 Nis 2024 - 11:15 DHA Aksaray- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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