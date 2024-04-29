Gazze’deki faaliyetlerine tekrar başlayacak

İsrail’in 1 Nisan’da düzenlediği saldırıda, Gazzeli sivillerin gıda ihtiyacını karşılamak üzere bölgede bulunan 7 WCK üyesi hayatını kaybetmiş, saldırının ardından uluslararası kamuoyu, İsrail’e tepki göstererek soruşturma talep etmişti. Gazze’de faaliyetlerini durdurma kararı alan WCK 'nın Yönetim Kurulu Başkanı Erin Gore dün yaptığı açıklamada, “WCK, Gazze'de faaliyetlerine yeniden başlıyor. 1 Nisan'da IDF’in Gazze'deki saldırısında öldürülen 7 meslektaşımızı kaybetmenin acısını ve yasını tutmaya devam ediyoruz. Gazze'deki insani durum hala vahim. Operasyonumuza aynı enerjiyle, aynı ciddiyetle ve mümkün olduğunca çok insanı beslemeye odaklanarak yeniden başlıyoruz. Bugüne kadar 43 milyondan fazla yemek dağıttık ve milyonlarcasını daha dağıtmak için sabırsızlanıyoruz. Gıda evrensel bir haktır ve Gazze'deki çalışmalarımız 14 yıllık örgütlenme tarihimizde en hayat kurtaran görev olmuştur” dedi.

“REFAH’A GİRMEYE HAZIR 276 KAMYONUMUZ VAR”

Erin Gore gıdanın evrensel bir hak olduğunu belirterek, WCK'nin operasyonlarının Gazze'deki tüm uluslararası insani yardımların yüzde 62'sini oluşturduğuna dikkat çekti. Gore, “Kuzey Gazze de dahil olmak üzere Gazze'ye karadan, havadan veya denizden mümkün olduğunca fazla yiyecek ulaştırmaya devam edeceğiz. Refah Kapısı'ndan girmeye hazır, yaklaşık 8 milyon yemeğe eşdeğer 276 kamyonumuz var. Ürdün'den de tır göndereceğiz. Deniz koridorunu araştırıyoruz ve Ashdod Limanı'ndan yararlanıyoruz. 68 ortak mutfağa ek olarak, Mawasi'de üçüncü bir yüksek üretim mutfağı inşa ediyoruz (diğer ikisi Refah ve Deir al-Balah'ta).

Bir karar vermek zorunda kaldık: Şimdiye kadarki en kötü açlık krizlerinden birinde beslenmeyi tamamen durdurmak, tüm Uluslararası STK yardımlarının yüzde 62'sini oluşturan operasyonumuzu sona erdirmek ya da yardımların, yardım çalışanlarının ve sivillerin öldürüldüğünü bilerek hayatımıza devam etmek. Bunlar en zor konuşmalardır ve müzakere ederken tüm perspektifleri dikkate aldık. Sonuçta, en zor zamanlarda insanlara yiyecek sağlama misyonumuzu sürdürerek hayatımıza devam etmemiz gerektiğine karar verdik. WCK adına, bu hayal edilemez zamanda verdiğiniz destek ve mesajlar için teşekkür ederiz. Aç insanların yemek yemesi için nerede mücadele varsa biz orada olacağız” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'de düzenlediği saldırıda WCK'nin 7 çalışanı hayatını kaybetmişti. Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti. Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti. Saldırının ardından uluslararası kamuoyu, İsrail’e tepki göstererek soruşturma talep etmiş, WCK bölgedeki tüm faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.