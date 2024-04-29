29 Nis 2024 - 10:49 - Spor

Milli bilardoculara tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Haşhaş ile bronz madalyanın sahibi olan Seymen Özbaş için tebrik mesajı yayımladı.