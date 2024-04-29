Batman Petrolspor'u taraftarlar kentte coşkuyla karşıladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 27 Nisan’da oynanan Turgutluspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek şampiyon oldu. 2’nci lige yükselen ve dün akşam saatlerinde kente gelen Batman Petrolspor'u, binlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar saatler öncesinden Turgut Özal Bulvarı’nda bekledi. Takım oyuncularının kente takım otobüsüyle gelmesiyle başlayan kutlamalarda halaylar çekildi, havai fişekler atıldı, meşaleler yakıldı. Taraftarlar, sık sık tezahüratlar yaptı. Takım otobüsüne akın eden taraftarlar nedeniyle otobüs zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Havaalanı kavşağından Turgut Özal Bulvarı’na kadar araç konvoyuyla gelen takım otobüsündeki futbolcular, taraftarları selamladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.