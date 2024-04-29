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Batman Petrolspor'u taraftarlar kentte coşkuyla karşıladı

Batman'da taraftarlar, TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup son hafta mücadelesinde deplasmanda Turgutluspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Batman Petrolspor takımını kentte coşkuyla karşıladı.

Batman Petrolspor'u taraftarlar kentte coşkuyla karşıladı
Batman Petrolspor'u taraftarlar kentte coşkuyla karşıladı
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 27 Nisan’da oynanan Turgutluspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek şampiyon oldu. 2’nci lige yükselen ve dün akşam saatlerinde kente gelen Batman Petrolspor'u, binlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar saatler öncesinden Turgut Özal Bulvarı’nda bekledi. Takım oyuncularının kente takım otobüsüyle gelmesiyle başlayan kutlamalarda halaylar çekildi, havai fişekler atıldı, meşaleler yakıldı. Taraftarlar, sık sık tezahüratlar yaptı. Takım otobüsüne akın eden taraftarlar nedeniyle otobüs zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Havaalanı kavşağından Turgut Özal Bulvarı’na kadar araç konvoyuyla gelen takım otobüsündeki futbolcular, taraftarları selamladı.

# TFF, 3üncü Lig, Turgut Özal, Batman Petrolspor, şampiyon, Nisan, Taraftar

29 Nis 2024 - 10:48 DHA Batman- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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