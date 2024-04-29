"Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 1 azaldı"

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi nisan ayında yüzde 1 azalarak mart ayındaki 100 değerinden 99'a geriledi. Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 80,5, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı düzeyde kalarak 103,5, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 oranında azalarak 117,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 115,5, inşaat sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 88,6 değerini aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.