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"Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 1 azaldı"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin nisan ayında yüzde 1 oranında azalarak 99 değerini aldığını açıkladı.

"Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 1 azaldı" mask
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TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi nisan ayında yüzde 1 azalarak mart ayındaki 100 değerinden 99'a geriledi. Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 80,5, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı düzeyde kalarak 103,5, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 oranında azalarak 117,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 115,5, inşaat sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 88,6 değerini aldı.

# bir, Nisan

29 Nis 2024 - 10:45 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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