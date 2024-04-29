HomePod ve HomePod Mini Türkiye fiyatı belli oldu!

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Uzun bir süredir beklenen Apple HomePod serisi sonunda ülkemizde piyasaya sürüldü. İşte Apple HomePod ve HomePod mini'nin fiyatları ve özellikleri…

Apple HomePod ve HomePod mini fiyatı ve özellikleri



HomePod mini fiyatı: 3 bin 999 TL

HomePod fiyatı: 11 bin 999 TL