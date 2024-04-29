29 Nis 2024 - 10:32- Bilim & Teknoloji G:

HomePod ve HomePod Mini Türkiye fiyatı belli oldu!

Uzun süredir beklenen Apple ürünleri sonunda Türkiye'de raflardaki yerini aldı. İşte Apple HomePod ve HomePod mini'nin fiyatları ve özellikleri...

HomePod ve HomePod Mini Türkiye fiyatı belli oldu! mask
HomePod ve HomePod Mini Türkiye fiyatı belli oldu!
Haber albümü için resme tıklayın

Uzun bir süredir beklenen Apple HomePod serisi sonunda ülkemizde piyasaya sürüldü. İşte Apple HomePod ve HomePod mini'nin fiyatları ve özellikleri…

Apple HomePod ve HomePod mini fiyatı ve özellikleri


HomePod mini fiyatı: 3 bin 999 TL
HomePod fiyatı: 11 bin 999 TL

HomePod ve HomePod Mini Türkiye fiyatı belli oldu!

# HomePod mini, HomePod, fıyat, bir

29 Nis 2024 - 10:32 Ankara- Bilim & Teknoloji

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL