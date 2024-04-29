HomePod ve HomePod Mini Türkiye fiyatı belli oldu!

Uzun bir süredir beklenen Apple HomePod serisi sonunda ülkemizde piyasaya sürüldü. İşte Apple HomePod ve HomePod mini'nin fiyatları ve özellikleri…
Apple HomePod ve HomePod mini fiyatı ve özellikleri
HomePod mini fiyatı: 3 bin 999 TL
HomePod fiyatı: 11 bin 999 TL
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.