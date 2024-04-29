SAP ve NVIDIA'dan iş birliği

SAP ve NVIDIA yapay zeka alanındaki iş birliklerini genişlettiğini duyurdu. Bu iş birliği, SAP’nin, dünya çapındaki işletmeleri güçlendiren uygulamalara doğrudan üretken yapay zeka entegre etme konusunda devam eden girişiminin bir parçası olarak, müşterilerin, kuruluşları genelinde geniş çapta üretken yapay zeka yeteneklerini erişmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. SAP'nin dijital asistanı Joule ile bulut çözümleri ve uygulamaları portföyündeki SAP Business AI'yi oluşturmak ve sunmak için hayata geçirilen bu iş birliği kapsamında SAP, NVIDIA'nın üretken yapay zeka geliştirme platformu (foundry) servislerini kullanacak. SAP ve NVIDIA, yeni entegre yetenekleri 2024 yılı sonuna kadar kullanıma sunmayı planlıyor.

“KURUMSAL MÜŞTERİLER, GERÇEK İŞ DEĞERİ SAĞLAYAN EN SON TEKNOLOJİLERİ İSTİYOR”

SAP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Christian Klein, "Kurumsal müşteriler, gerçek iş değeri sağlayan en son teknolojilerden yararlanmak istiyor. NVIDIA ile yaptığımıza benzer stratejik teknoloji ortaklıkları, yapay zekanın iş odaklı potansiyelini ve sunduğu fırsatları en üst düzeye çıkaran teknolojiye yatırım yapma stratejimizin temelini oluşturuyor. NVIDIA'nın yapay zeka yeteneklerini geniş ölçekte sunmadaki uzmanlığı, SAP'nin dönüşüm hızını artırmasını ve bulutta daha iyi hizmet vermesini destekleyecek” dedi.

NVIDIA’nın Kurucusu ve CEO'su Jensen Huang ise "SAP, müşterilerin işlerini otomatikleştirmesine yardımcı olmak için özel üretken yapay zeka aracılarına dönüştürülebilecek kurumsal verilerden oluşan adeta bir altın madeninin üzerinde duruyor. Yaptığımız bu ortaklıkla, iş operasyonlarını güçlendirmek için SAP'ye güvenen dünya çapındaki binlerce kuruma, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş üretken yapay zeka sunacağız” açıklamasını yaptı.