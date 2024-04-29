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"2 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"2 terörist etkisiz hale getirildi" mask
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

# Milli Savunma Bakanlığı, zeytin dalı, Terörist, devam, Sosyal Medya

29 Nis 2024 - 10:36 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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