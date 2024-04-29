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Ekrem İmamoğlu’ndan Amedspor’a tebrik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Amedspor'u tebrik eden bir paylaşımda bulundu.

Ekrem İmamoğlu’ndan Amedspor’a tebrik mask

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Amedspor'un 2. Lig Kırmızı Grup'ta kazandığı şampiyonluğu sosyal medya üzerinden tebrik etti. Amedspor, Somaspor'u yenerek bir üst lige terfi etme başarısını elde etti.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " TFF 2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Amedspor’u yürekten kutluyorum." dedi.

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29 Nis 2024 - 10:15 Ankara- Spor

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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