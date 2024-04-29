29 Nis 2024 - 10:15 - Spor

Ekrem İmamoğlu’ndan Amedspor’a tebrik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Amedspor'u tebrik eden bir paylaşımda bulundu.