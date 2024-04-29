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Antalya'da yumruklu kavga

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte sürücüler arasında çıkan yumruklu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da yumruklu kavga
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Antalya Konaklı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz öğrenilemeyen iki motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle sürücüler birbirlerine yumruk atmaya başladı. Kavga çevrede bulunan başka sürücüler tarafından sonlandırıldı. Kavga anı çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tartışan iki sürücünün birbirini defalarda yumrukladığı anlar yer aldı.

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29 Nis 2024 - 10:12 DHA Antalya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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