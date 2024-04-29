Antalya'da yumruklu kavga

Antalya Konaklı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz öğrenilemeyen iki motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle sürücüler birbirlerine yumruk atmaya başladı. Kavga çevrede bulunan başka sürücüler tarafından sonlandırıldı. Kavga anı çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tartışan iki sürücünün birbirini defalarda yumrukladığı anlar yer aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.