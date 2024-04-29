Yeni iPhone 16'nın Fotoğrafları Sızdırıldı

Eylül ayında iPhone 16 serisinin tanıtımına hazırlanan Apple, beklentileri artırıyor. Geçmişte iPhone 15 serisiyle yenilik sunamaması eleştirilere neden olmuştu. Şimdi ise iPhone 16 serisinde tasarımın nasıl değişeceği merak konusu. Özellikle iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının artacağı öne çıkıyor.
İnternete sızan iddia edilen yeni görüntüler, iPhone 16 serisinin maket tasarımlarını sergiliyor. Bu görüntüler, özellikle iPhone 16 Pro Max modelinden başlayarak, yeni cihazlardan neler bekleyebileceğimize dair ipuçları sunuyor. Daha önce belirtildiği gibi, standart modellerin dikey kameralarla geleceği görünüyor.
X'te yayınlanan görüntüler, dört farklı modeli içeren iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in maket versiyonlarını sergiliyor. En dikkat çekici değişiklikler ise Pro modellerinin ekran boyutlarında yaşandı. Buna göre, iPhone 16 Pro'nun 6,3 inçlik ve Pro Max'in ise 6,9 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.