- Bilim & Teknoloji

Yeni iPhone 16'nın Fotoğrafları Sızdırıldı

iPhone 16 serisinin özellikleri nasıl olacak? iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran büyütülürken, standart modeller dikey kamerayla gelecek.

Yeni iPhone 16'nın Fotoğrafları Sızdırıldı mask
Yeni iPhone 16'nın Fotoğrafları Sızdırıldı
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Eylül ayında iPhone 16 serisinin tanıtımına hazırlanan Apple, beklentileri artırıyor. Geçmişte iPhone 15 serisiyle yenilik sunamaması eleştirilere neden olmuştu. Şimdi ise iPhone 16 serisinde tasarımın nasıl değişeceği merak konusu. Özellikle iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının artacağı öne çıkıyor.

İnternete sızan iddia edilen yeni görüntüler, iPhone 16 serisinin maket tasarımlarını sergiliyor. Bu görüntüler, özellikle iPhone 16 Pro Max modelinden başlayarak, yeni cihazlardan neler bekleyebileceğimize dair ipuçları sunuyor. Daha önce belirtildiği gibi, standart modellerin dikey kameralarla geleceği görünüyor.

X'te yayınlanan görüntüler, dört farklı modeli içeren iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in maket versiyonlarını sergiliyor. En dikkat çekici değişiklikler ise Pro modellerinin ekran boyutlarında yaşandı. Buna göre, iPhone 16 Pro'nun 6,3 inçlik ve Pro Max'in ise 6,9 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

Yeni iPhone 16'nın Fotoğrafları Sızdırıldı

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29 Nis 2024 - 10:01 - Bilim & Teknoloji

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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