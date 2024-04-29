Konya merkezli FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli İstanbul ve Bursa'da yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki adli işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.