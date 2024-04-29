Sandıklı'da pancar ekimi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık bir ay önce başlayan şeker pancarı ekim çalışmaları tamamlandı. Sandıklı merkez ve köylerinde 704 üretici 23 bin dekar alana ekim yaptı.

Sandıklı ilçe merkezinde yaklaşık bir ay önce başlayan şeker pancarı ekim çalışmaları tamamlandı. İlçede geçen sezon 604 üretici 17 bin dekar alana pancar ekimi yaparken 158 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl ise merkez ve köylerde 704 şeker pancarı üreticisi 23 bin dekar alana şeker pancarı ekimi yaparken, rekolte beklentisi ise 170 bin ton olarak belirlendi.

'TEK PROBLEMİMİZ FİYAT'

İlçede pancar üretimi yapan Nizamettin Kaygısız, "İlçemizde pancar ekimi eskiden mart ayının 15'inde başlardı. Artık iklim şartlarından dolayı nisan ayının 15'i gibi başlıyor. Nisan ayının 28'i itibari ile ilçede son tarlayı ekiyoruz. Ekim çalışmaları tamamlandı. Şeker pancarı üreticisi olarak tek beklentimiz alım fiyatlarının yükselmesi. Yetiştirmede, tonajda ve şeker oranında hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Sadece fiyatta sıkıntımız oluyor. Bu fiyat problemi düzenlendiğinde hem ekici çoğalır hem de ekim yapan üreticiler daha fazla dekar alana ekim yapar" dedi.