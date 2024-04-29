25 yıl sonra geri dönüyor!

HMD Global, Nokia'nın klasik tuşlu telefonlarını modernize etmeye kararlı. Şirketin son açıklamasına göre, Nokia 3210'un yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor. İlk olarak 1999'da piyasaya sürülen bu efsanevi model, renkli tasarımıyla büyük ilgi görmüştü. Cihazın önümüzdeki ay içinde yeniden tanıtılması bekleniyor.

İnternette sızdırılan bir tanıtım görseli, HMD Global'in Nokia 3210'un (2024 versiyonu) planlarını ortaya çıkardı. Bu yıl içinde duyurulacak olan cihaz, orijinal tasarımını koruyarak günümüz teknolojisine adapte edilecek. 3210'un aynı düğme düzenine sahip olması dikkat çekiyor.

Cihazın arka kısmı, 2024'e uygun modern bir görünüm sunuyor. Ayrıca, günümüz standartlarına uyum sağlamak için gereken arka kamera da dikkat çekiyor, ki bu özellik Nokia 3210'da bulunmuyordu. Arka tarafta Nokia logosu yer alıyor. HMD ayrıca, kendi markasını da alt kısıma eklemeyi ihmal etmedi.