'Mahzen-34' operasyonu: 9 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Kasten adam öldürmeye teşebbüs, İşyerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6 bin 136 sayılı kanuna muhalefet, Tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

ÇOK SAYIDA ŞARJÖR VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucu: 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.