Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 07.54'de Ege Denizi açıklarında, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.65 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.