Obezite'den kurtulmanın yolu

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre çocuklar ve gençler arasında obezite prevalansının da arttığı gözlemlenirken, obezite oranları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha da artış gösteriyor. Kişisel çabalarla zayıflama zorluğu çeken kişilerde ise obezite tedavilerinin önemi gün geçtikçe daha da arttığını dile getiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Kağan Gökakın, bu tedaviler ile birlikte obeziteye bağlı hastalıkların önüne geçilebildiğini vurguladı.

"GERİ DÖNDÜRÜLEBİLEN BİR TEDAVİ YÖNTEMİ"

Obezite hastalarında cerrahi dışı en sık kullanılan yöntemler arasında olan mide balonu yöntemi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ali Kağan Gökakın, "Mide balonu, mideye yerleştirilen şişirilebilir bir balondur. Bu balon, mide hacmini azaltarak daha az yemek yemenizi sağlar ve kilo kaybını teşvik eder. Mide balonu, obezite tedavisinde kilo verme amacıyla kullanılır ve genellikle cerrahi olmayan bir seçenek olarak düşünülür. Balon mideye endoskopik bir işlemle yerleştirilir ve birkaç ay sonra çıkarılır. Yapısı gereği vücut bütünlüğünü bozmayan ve geri döndürülebilen bir tedavi yöntemi olduğu için sıklıkla tercih edilmektedir." dedi.

"MİDE BALONU VE MİDE BOTOKSU BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMALI"

Mide balonu ile mide botoksunun birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Gökakın, "Mide botoksu, mide kaslarının bazı bölgelerine botulinum toksini enjekte edilmesini içeren bir prosedürdür. Bu toksin, mide kaslarını gevşeterek mide hareketlerini azaltır. Mide botoksu genellikle aşırı kilo kaybı amacıyla uygulanmaz, bunun yerine bazı durumlarda gastroparezi gibi mide hareket bozukluklarını tedavi etmek için kullanılabilir. Mide botoksu ve mide balonu farklı mekanizmalara dayanan ve farklı tedavi amaçlarına yönelik prosedürlerdir. Her iki prosedür de kilo kaybı amacıyla kullanılsa da, uygulama ve etki mekanizmaları açısından birbirlerinden farklıdır." şeklinde konuştu.

"KİLO VERMEKTE ZORLANAN KİŞİLER İÇİN BİR SEÇENEK"

"Diyet, egzersiz ve yaşam tarzı değişikliklerine rağmen kilo vermekte zorlanan kişiler için mide balonu bir seçenek olabilir." diyen Prof. Dr. Gökakın, "Balon, kişinin iştahını azaltarak ve daha az yemek yemesini sağlayarak kilo kaybını teşvik edebilir. Cerrahi kilo kaybı prosedürleri (örneğin, mide küçültme ameliyatı) için uygun olmayan veya cerrahiye karşı tereddüt eden kişiler için mide balonu bir seçenek olabilir. Mide balonu, obeziteye bağlı sağlık risklerini azaltmaya ve kilo kaybını teşvik etmeye yardımcı olabilir. Ancak, herkes için mide balonunun uygun olup olmadığını belirlemek için bir doktora danışmak önemlidir." uyarısında bulundu.

"DOKTORUNUZLA DETAYLI BİR GÖRÜŞME YAPMALISINIZ"

Mide balonu operasyonu öncesi dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Prof. Dr. Gökakın, "Operasyonu gerçekleştirecek doktorunuzla detaylı bir görüşme yapmalısınız. Doktorunuz, operasyon sürecini, beklentilerinizi ve operasyon sonrası bakımı size açıklayacaktır. Doktorunuzla tıbbi geçmişinizi ve mevcut sağlık durumunuzu paylaşmalısınız. Özellikle daha önce geçirdiğiniz ameliyatlar, varsa kronik hastalıklar, alerjiler veya kullandığınız ilaçlar hakkında bilgi vermek önemlidir. Sigara ve alkol, iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir ve komplikasyon riskini artırabilir. Doktorunuz, operasyondan önce belirli ilaçları kullanmanızı veya kesmenizi önerebilir." açıklamasında bulundu.

"SADECE FİZİKSEL OLARAK DEĞİL, DUYGUSAL OLARAK DA BİR UYUM GEREKTİREN BİR OPERASYON"

Mide balonu operasyonunun sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda duygusal olarak da bir uyum gerektirdiğini dile getiren Gökakın, "Operasyon sonrası yaşanabilecek duygusal ve psikolojik zorluklar hakkında hazırlıklı olmak önemlidir. Operasyondan sonra, doktorunuzun ve diyetisyeninizin tavsiyelerine uygun olarak takip ve destek almak önemlidir." sözleriyle operasyon sonrası diyet, egzersiz ve yaşam tarzı değişikliklerine bağlı kalmanın başarıyı artırabileceğini savundu.

MİDE BALONU OPERASYONUNUN RİSKİ VAR MI?

Mide balonunun genellikle güvenli bir prosedür olsa da, her tıbbi müdahalede olduğu gibi bazı riskler taşıdığını da hatırlatan Prof. Dr. Ali Kağan Gökakın, "Operasyon sonrası bazı kişilerde hafif ila orta derecede yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler arasında bulantı, kusma, mide ağrısı, şişkinlik, mide ekşimesi ve gaz bulunabilir. Bu etkiler genellikle geçicidir ve operasyon sonrası birkaç gün içinde azalır. Mide balonu yerleştirme işlemi sırasında veya sonrasında enfeksiyon gelişebilir. Bu enfeksiyonlar genellikle antibiyotik tedavisi ile kontrol altına alınabilir. Mide balonu kullanımı kilo kaybına bağlı olarak safra taşı oluşumunu artırabilir. Bu durum safra kesesinde taş oluşumu ve safra kesesi ağrısına neden olabilir. Ancak, uzman bir doktor tarafından gerçekleştirildiğinde ve uygun şekilde izlendiğinde, bu riskler genellikle düşüktür." şeklinde konuştu.

"İYİLEŞME SÜRESİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞEBİLİR"

"Mide balonu operasyonu sonrasında, hastanın normal hayatına dönme süresi kişiden kişiye değişebilir ve birkaç faktöre bağlıdır." diyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Kağan Gökakın, operasyon sonrası süreçle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Mide balonu operasyonu genellikle minimal invaziv bir prosedür olduğundan, genellikle kısa bir iyileşme süresi gerektirir. Ancak operasyonun yapıldığı yönteme (endoskopik veya cerrahi) ve kişinin vücut yapısına bağlı olarak iyileşme süresi değişebilir.

Operasyon sonrası herhangi bir komplikasyon varsa, iyileşme süreci uzayabilir ve hasta normal hayatına dönmek için daha fazla zaman alabilir. Hasta ne kadar sağlıklıysa, iyileşme süreci o kadar hızlı olabilir. Örneğin, kişinin bağışıklık sistemi güçlü ise, enfeksiyon riski azalır ve iyileşme daha hızlı olabilir.

"HASTA GENELLİKLE BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GÜNLÜK AKTİVİTELERİNE GERİ DÖNEBİLİR"

Operasyon sonrası dönemde doktorunuzun önerdiği talimatları takip etmek önemlidir. Bu talimatlar, dinlenme süresi, beslenme yönergeleri, egzersiz kısıtlamaları ve diğer önerileri içerebilir. Doktorunuzun talimatlarına uyduğunuzda, iyileşme süreci hızlanabilir.

Genel olarak, mide balonu operasyonu sonrası birkaç gün dinlenme ve iyileşme süreci gerekebilir. Ancak operasyondan sonraki birkaç gün içinde hasta genellikle günlük aktivitelere geri dönebilir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması ve doktorunuzun önerdiği beslenme planına uyulması önemlidir. Tam bir iyileşme ve normal aktivitelere tam dönüş için birkaç hafta gerekebilir. Özellikle iş veya okul gibi daha yoğun aktivitelere geri dönmek için doktorunuzun onayını almanız önemlidir."