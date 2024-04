“TAP DANS İLE RİTİM” 4 ve 11 Mayıs’ta Arter’de

GLOSSOLALALA sergisinde yer alan, Dilek Winchester’ın Okunmayanlar Üzerine Koreografiler başlıklı video serisinden yola çıkan atölyede katılımcılar, serinin performansçılarından Irmak Kuyumcu’nun yönetiminde, geleneksel bir ritmik dans olan tap dansını kullanarak adımlarla ritim oluşturma ve kendilerini ifade etme üzerine kısa çalışmalar yapacaklar. Sevgi Gönül Oditoryumu’nda sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen “Tap Dans ile Ritim” atölyesinin, her iki tarihe de katılım hakkı sağlayan biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden ya da Biletix üzerinden temin edilebilir.

Arter’in sergi programından yola çıkarak şekillendirilen ve Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen yetişkin atölyeleri, katılımcıları çeşitli üretim yöntemleri ve malzemelerle çalışmaya davet ediyor. Atölyeler, katılımcıların kendi ifade dilini sanat yoluyla keşfetmesini, biçim ve içerik arasındaki ilişkileri araştırmasını amaçlıyor.

4 Mayıs ve 11 Mayıs 2024 Cumartesi günleri saat 14:00’te Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkileşimli atölye çalışması “Tap Dans ile Ritim”, Arter’de devam eden GLOSSOLALALA sergisinde yer alan, Dilek Winchester’ın Okunmayanlar Üzerine Koreografiler başlıklı video serisinden yola çıkıyor. Atölye kapsamında sergiyi ziyaret eden katılımcılar, serinin performansçılarından Irmak Kuyumcu’nun yönetiminde önce adımlar ile ritim oluşturmayı anlama, sonra da kendilerini ifade etme üzerine kısa çalışmalar yapacaklar. Katılımcılar, Afrika kökenli geleneksel bir ritmik dans olan tap dansını kullanarak ayak vurma hareketleriyle sesler ve ritimler oluşturacak, kendilerine özgü fiziksel ifade biçimleri keşfedecek ve beden, dil ve ritim arasındaki ilişkiyi yeniden düşünecekler. Katılımcıların atölyeye gelirken varsa tap ayakkabılarını yanlarında getirmeleri, yoksa bileklerini açıkta bırakan (spor ayakkabı hariç) düz, sert tabanlı bir ayakkabı giymeleri önerilir.

Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyenin, her iki güne de katılım hakkı sağlayan biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden ya da Biletix üzerinden temin edilebilir. Arter Beraber üyeleri, atölye katılımlarında değişen oranlarda indirimlerden faydalanabilir.

Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Kurumsal Sponsor Tüpraş’ın değerli desteğiyle, tüm sergilere giriş 24 yaş altı izleyiciler için her gün; Perşembe günleri ise her yaştan izleyici için ücretsiz. Arter Beraber üyeleri ise sergileri yıl boyunca ücretsiz ziyaret etmenin yanı sıra farklı ayrıcalıklardan faydalanıyor. Arter binasının Kütüphane, Kitabevi, Bistro by Divan, arka bahçe alanlarına ve Galeri 0’da yer alan sergiye giriş için bilet gerekmiyor. Ulaşım Sponsorları Ford Otosan ve Otokar’ın desteği sayesinde Taksim’den ve Tepebaşı’ndan ücretsiz servis araçlarıyla Arter’e ulaşılabiliyor.

IRMAK KUYUMCU HAKKINDA

Irmak Kuyumcu, müzik, çağdaş dans, hikâyeanlatımı, komedi, akrobasi, jonglörlük ve fiziksel tiyatro dahil pek çok alanda çalışan çok yönlü bir performans sanatçısıdır. 2007 yılından bu yana Kabile Alternative Performance Ekibi ( İstanbul), Mekan 314 (İstanbul), Çadır Stüdyo(İstanbul), kurucusu olduğu Dok Circus Company gibi önemli çağdaş sirk topluluklarıyla çalıştı. Araştırma ve eğitimlerine İstanbul Kadıköy'de yer alan stüdyo ve performans alanında (SBCS) devam ediyor. Kuyumcu, 2007'den beri J-Fest'in ( Türkiye Jonglörlük Festivali) ana organizasyon ekibinde yer alıyor. Sirk sanatları ve müzik ağırlıklı olmak üzere kostüm, dekor tasarımı/yaratımı ve sirk/sahne gösterileri üzerine çalışıyor. Hem ilkokul ve lise düzeyindeki çocuklara, hem büyük şirketlerdeki çalışanlara, hem de sosyal açıdan dezavantajlı gruplara jonglörlük ve sahneleme teknikleri öğretiyor ve 2015’den beri tap dansı dersleri veriyor. 2018'den itibaren Tap.In.Ist'in ana organizatörlüğünü üstlenen Kuyumcu, 2009'dan günümüze çeşitli sosyal sirk projelerinde sahne şovları ve atölye çalışmaları yapmak için gönüllü çalıştı ve 2021-2022 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda "Oynaya Oynaya" projesinde yer aldı. Irmak Kuyumcu, doğaçlama yemek yapma yöntemlerini denemekten mutluluk duymakta, testere ve ıslıkla klasik müzik parçaları çalmakta, her akşam uykuya dalmadan önce bir gün büyük ıslık yarışmalarından birine katılacağını hayal etmektedir.