“Pupo”, 29-30 Nisan’da CRR Konser Salonu’nda

İlk olarak 29 Nisan Dünya Dans Günü’nde saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak olan gösteri, hemen ardından 30 Nisan Salı akşamı aynı saatte bir kez daha İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Dans Günleri kapsamında seyircilerle buluşmaya hazırlanan “Pupo” tüm dünyada kapalı gişe sahneleniyor. Sofia Nappi’nin, Carlo Collodi’nin ünlü eseri “Pinokyo”dan esinle hazırladığı gösteri, gerçek bir çocuk olmayı çok isteyen tahta kuklanın dönüşümüne odaklanan modern bir büyüme hikâyesi anlatıyor.

İBB Kültür’ün, 29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında düzenlediği Uluslararası İstanbul Dans Günleri, 22 Nisan – 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında flamenkodan sokak dansına, baleden sirtakiye farklı dans türlerininönemli temsilcilerini İstanbul’da ağırlıyor. Festival kapsamında dünya çapında dansçıların gösterileri ve dünya danslarının en güzel örnekleri şehrin farklı mekânlarında sahnelenirken atölyeler, söyleşiler ve dans temalı film gösterimleri de ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

Uluslararası İstanbul Dans Günleri, uluslararası sahne ve festivallerde tüm biletleri tükenen, İtalya’nın en önde gelen dans topluluklarından Komoco’yu da zengin programı kapsamında ilk kez Türkiye’de ağırlıyor. Komoco’nun kurucusu ve sanat yönetmeni, çok ödüllü uluslararası koreograf Sofia Nappi’nin, Carlo Collodi’nin ünlü eseri “Pinokyo”dan esinle yarattığı son gösterisi “Pupo”, gerçek bir çocuk olmayı çok isteyen tahta kuklanın dönüşümüne odaklanıyor. Bu dönüşümü insanın ömür boyu süren içsel arayışına bağlayan Nappi’nin “Pupo”su, modern bir büyüme hikâyesiyle izleyenleri kendileriyle buluşturuyor. Komoco, “Pupo” adlı muhteşem gösteriyi 29 Nisan Pazartesi ve 30 Nisan Salı akşamları saat 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahneleyecek.

Uluslararası İstanbul Dans Günleri’nin tüm etkinlikleri için biletler İstanbul Senin ve Biletix’ten temin edilebilir.

PROGRAM

28 Nisan Pazar

15.00 Söyleşi: “Dans Sahnesine Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bakmak” Konuk: Dr. Berna Kurt (Akademisyen), Moderatör: Dr. Evrim Hikmet Öğüt (Etnomüzikolog) / Metrohan (İstanbul Senin/Ücretsiz)

15.00 Atölye: Sirtaki Atölyesi (Yetişkin) / Baruthane (İstanbul Senin/Ücretsiz)

20.30 Performans: “Biz” Dans / Metrohan (İstanbulSenin/Ücretsiz)

29 Nisan Pazartesi

18.30 Söyleşi: “Türkiye’de Çağdaş Dans” Konuşmacılar: Moderatör: Tuğçe Ilıgün Tuna (Dansçı, Koreograf, Akademisyen), Aslı Öztürk (Dansçı, Koreograf, Akademisyen), Melih Kıraç (Dansçı, Koreograf, Akademisyen), Emre Karaca (İDOB Modern Dans Topluluğu Direktörü), Gizem Bilgen (Dansçı, Koreograf, Akademisyen), Korhan Başaran (Dansçı, Koreograf, Eğitmen),Gizem Aksu (Dansçı, Koreograf, Eğitmen) / CRR Konser Salonu (İstanbulSenin/Ücretsiz)

20.00 Performans: Komoco “Pupo” / CRR Konser Salonu (Biletix/Ücretli)

Beyoğlu Sineması’nda Dans Günü - Film Gösterimleri:

17.00 “Âşıklar Şehri – La La Land” (İstanbulSenin/Ücretsiz)

19.30 “Özgürlük Dansı – Jimmy’s Hall” (İstanbul Senin/Ücretsiz)

21.30 “Siyah Kuğu – Black Swan” (İstanbulSenin/Ücretsiz)

30 Nisan Salı

20.00 Performans: Komoco “Pupo” / CRR Konser Salonu (Biletix/Ücretli)

20.00 Performans: “Köroğlu” Balesi / Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi (İstanbulSenin/Ücretsiz)

2 Mayıs Perşembe

20.00 Performans: İBB Orkestraları ile Geleneğinİzinden / CRR Konser Salonu (Biletix/Ücretsiz)