Ankara Yenimahalle'de bilim şenliği

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen şenliğe; CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, belediye meclis üyeleri, Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Cemalettin Gürler, muhtarlar, dernek ve STK yöneticileri ile ilçe okulları katıldı.

Proje ve deneyler ilgi odağı oldu

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi koridorlarında çok sayıda okul ve kurum kuruluşun kurduğu stantlarda Yenimahalle’nin genç mucitleri icatlarını sergiledi. Kimi öğrenciler geri dönüşüm stantlarında tasarrufun önemini anlatırken kimileri doğal sabun ve parfüm yapımını uygulamalı anlattı. Öte yandan genç mucitlerin yaptığı birbirinden ilginç birçok proje ve deney de katılımcılardan tam not aldı.

Kendinizi iyi yetiştirin ki yarınlarımız aydınlık olsun

Stantları gezerek, genç mucitlerin yaptığı çalışmaları inceleyen ve öğrencileri tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kısa bir konuşmayla çocuklara nasihatte bulundu. Yaşar, “Biz yeni nesillerimizi ne kadar doğru yetiştirebilirsek, Türkiye’nin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk bayramları çocuklara ve gençlere hediye ederken umudunu onlara bağlamıştır ve müspet ilime inanan, sorgulayan, düşünen, düşündüğünü yapabilen bir nesil yetiştirmek için adımlar atmıştır. İşte bugün onun yaptıkları sayesinde Türkiye Cumhuriyeti İslam ülkeleri arasında en gelişmiş ülkedir. Bizler de ilçemizde sizlerin en iyi şekilde yetişebilmesi için eğitimden spora, kültürden sanata her alanda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Çocuklarım lütfen derslerinize çok çalışın, öğretmenlerinizi can kulağıyla dinleyin. Siz kendinizi iyi yetiştirin ki yarınlarımız aydınlık olsun” dedi.

Başkan Yaşar, Yapay zekayla yüz analizi yaptırdı

Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Cemalettin Gürler de verdiği desteklerden dolayı Başkan Yaşar’a teşekkür etti.

2 gün süren ve 37 okulun katıldığı şenlikte; Başkan Yaşar çocukların daveti üzerine Yapay Zeka ile Altın Oran Yüz Analizi standında yaptırdığı yüz analizinden de tam not aldı.