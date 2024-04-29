Köylülerin futbol turnuvasında taraftarlar kavga etti

Bursa'nın İnegöl İlçesinde 32 köyün katılımıyla düzenlenen futbol turnuvasında bugün Mesudiye Mahallesinde bulunan futbol sahasında Gündüzlü ile Alibeyköy takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk dakikalarında bir pozisyon sonrasında sinirlenen taraftarlardan biri sahaya şişe attı. Bunun üzerine iki takımın tarafları arasında tartışma çıktı. Sahaya giren taraftarlar tekme, yumruk ve bıçakla birbirlerine saldırdı. Yaklaşık 200 taraftar arasında çıkan arbedede henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bıçaklanan Ahmet D. (38), Orhan U. (37) ve Cengiz G. (22) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahaya gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesin yapılan Ahmet D., Orhan U. ve Cengiz G. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet D. ile Orhan U.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Polis ekipleri, 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.