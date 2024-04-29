Hırsız, iş yerinden şemsiye çaldı

Olay, 26 Nisan Cuma günü saat 23.50 sıralarında Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Bir kişi, ilçede bulunan bir iş yerinden şemsiye çalarak uzaklaştı. Durumu fark eden iş yeri çalışanlarının şikayeti üzerine polis tarafından başlatılan çalışma kapsamında, şemsiyeyi çalan kişinin I.A. olduğu tespit edildi. I.A., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Öte yandan, hırsızın şemsiyeyi çaldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. I.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.