Hırsız, iş yerinden şemsiye çaldı

Olay, 26 Nisan Cuma günü saat 23.50 sıralarında Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Bir kişi, ilçede bulunan bir iş yerinden şemsiye çalarak uzaklaştı. Durumu fark eden iş yeri çalışanlarının şikayeti üzerine polis tarafından başlatılan çalışma kapsamında, şemsiyeyi çalan kişinin I.A. olduğu tespit edildi. I.A., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Öte yandan, hırsızın şemsiyeyi çaldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. I.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.