Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör Hakan Keleş ile yolları ayırmasının ardından 16 Ocak 2024 tarihinde daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Fahrudin Omerovic'ı takımın başına getirdi. Yeşil-beyazlı ekibin ateş hattından kurtulamaması üzerine kulüp yönetimi, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yeşil- beyazlı ekibi sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Çamdalı'nın yönetmesi bekleniyor.
- Spor
Fahrudin Omerovic ile yollar ayrılacak mı?
Konyaspor yönetimi, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Takımı sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Çamdalı tarafından yönetilmesi bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.