- Spor

Fahrudin Omerovic ile yollar ayrılacak mı?

Konyaspor yönetimi, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Takımı sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Çamdalı tarafından yönetilmesi bekleniyor.

Fahrudin Omerovic ile yollar ayrılacak mı? mask

Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör Hakan Keleş ile yolları ayırmasının ardından 16 Ocak 2024 tarihinde daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Fahrudin Omerovic'ı takımın başına getirdi. Yeşil-beyazlı ekibin ateş hattından kurtulamaması üzerine kulüp yönetimi, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yeşil- beyazlı ekibi sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Çamdalı'nın yönetmesi bekleniyor.

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29 Nis 2024 - 02:17 DHA Konya- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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