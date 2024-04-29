- Asayiş

Camlarını kıran saldırganı tabanca ile yaraladı

İzmit'te adı henüz belirlenemeyen bir çay ocağı işletmecisi, iş yerinin camını kıran E.Ö.'ye tabanca ile ateş ederek yaraladı. Yaralı hızla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan işletmeci hakkında polis çalışma başlattı.

Camlarını kıran saldırganı tabanca ile yaraladı
Camlarını kıran saldırganı tabanca ile yaraladı
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Olay, saat 21.30 İzmit Çukurbağ Mahallesi Ali Baba Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki çay ocağının ismi öğrenilemeyen işletmecisi ile E.Ö. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.Ö., çay ocağının camlarını kırarak zarar verdi. Bunun üzerine dükkandaki tabancayı alan işletmeci, E.Ö.'yü bacağından vurarak yaraladı. E.Ö. kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı E.Ö. ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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29 Nis 2024 - 01:48 DHA Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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