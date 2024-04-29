Camlarını kıran saldırganı tabanca ile yaraladı

Olay, saat 21.30 İzmit Çukurbağ Mahallesi Ali Baba Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki çay ocağının ismi öğrenilemeyen işletmecisi ile E.Ö. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.Ö., çay ocağının camlarını kırarak zarar verdi. Bunun üzerine dükkandaki tabancayı alan işletmeci, E.Ö.'yü bacağından vurarak yaraladı. E.Ö. kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı E.Ö. ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.