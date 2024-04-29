Bakan Fidan, Yemenli mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Riyad'daki temasları çerçevesinde Yemen Dışişleri ve Yurtdışındaki Yemenliler Bakanı Şâyi Muhsin Zindani ile görüştüğü belirtildi.