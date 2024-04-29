Ankara'da otomobil seyir halindeyken alev aldı

Olay, gece saatlerinde Beypazarı ilçesinde meydana geldi. İlyas biçen yönetimindeki 06 ECJ 886 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekip, eşi ve iki çocuğunu araçtan çıkarırken, sonrasında ise itfaiyeye haber verdi. Hızla büyüyüp tüm otomobili saran yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Otomobilin demir yığınına döndüğü yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.