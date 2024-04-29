İstanbul Ataşehir'de yangın

Yangın, 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi, Barbaros caddesi üzerindeki 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen bir çocuk ile, elleri yanan bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.