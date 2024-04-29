- Asayiş

İstanbul Ataşehir'de yangın

İstanbul Ataşehir'de, 4 katlı bir binanın üçüncü katında başlayan yangın hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

İstanbul Ataşehir'de yangın
İstanbul Ataşehir'de yangın
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Yangın, 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi, Barbaros caddesi üzerindeki 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen bir çocuk ile, elleri yanan bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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29 Nis 2024 - 01:11 DHA İstanbul/ Ataşehir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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