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Dışişleri Bakanlığı'ndan tahliye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesindeki Kor Mor Doğal Gaz Sahası'nda yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle burada çalışan Türk vatandaşlarının tahliye işlemlerinin Erbil Başkonsolosluğu tarafından takip edildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan tahliye açıklaması mask
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Dışişleri Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Şu anda durum sakin gözükmektedir. Söz konusu ilçede bulunan Kor Mor bölgesindeki doğal gaz santrali projesinde şirketlerimiz de yer almaktadır. Bu firmalarda çalışan vatandaşlarımızın tahliye talebinde bulunduklarının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğumuz devreye girmiş olup, gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaktadır. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

# Çemçemal, Dışişleri Bakanlığı, Süleymaniye, Tahliye, açıklama, Kor Mor Doğal Gaz Sahası

28 Nis 2024 - 21:15 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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