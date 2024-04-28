Şanlıurfa'da yangın

Olay, öğle saatlerinde Hilvan’a bağlı Dindek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sebahat Nibak ile gelini Emine Nibak tandırda ekmek yaptıkları sırada yanlarına gelen ailenin çocuklarının yanlışlıkla benzin bidonunu devirmesi sonucu tandır bir anda parladı ve yangın çıktı. Alevlerin ortasında kalan anne ve gelini mahalle sakinleri tarafından güçlükle çıkarıldı ve ihbarla gelen sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Sebahat Nibak, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi; ağır yaralanan gelininin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.