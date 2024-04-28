- Yaşam

Şanlıurfa'da yangın

Şanlıurfa Hilvan'da, tandırda ekmek yapımı sırasında çocukların yanlışlıkla benzin bidonunu devirmesi nedeniyle çıkan yangında, Sebahat Nibak (48) öldü, gelini Emine Nibak (27) ise ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da yangın mask
Şanlıurfa'da yangın
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Olay, öğle saatlerinde Hilvan’a bağlı Dindek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sebahat Nibak ile gelini Emine Nibak tandırda ekmek yaptıkları sırada yanlarına gelen ailenin çocuklarının yanlışlıkla benzin bidonunu devirmesi sonucu tandır bir anda parladı ve yangın çıktı. Alevlerin ortasında kalan anne ve gelini mahalle sakinleri tarafından güçlükle çıkarıldı ve ihbarla gelen sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Sebahat Nibak, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi; ağır yaralanan gelininin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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28 Nis 2024 - 21:13 DHA - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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