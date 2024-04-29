JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI (GÜVERCİNLİK/ANKARA)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

4 KISIM 9 KALEM GÜNLÜK GIDA MADDESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/520880

1-İdarenin a) Adı : JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(GÜVERCİNLİK/ANKARA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI b) Adresi : BAHÇEKAPI MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULV. ŞEHİT ORG. EŞREF BİTLİS KIŞLASI 06797 GÜVERCİNLİK ETİMESGUT/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 03125105663-64 - 3125106963 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 4 KISIM 9 KALEM GÜNLÜK GIDA MADDESİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KISIM 9 KALEM GÜNLÜK GIDA MADDESİ (Ayran, Yoğurt, Patates, Soğan, Sarımsak, Limon, Maydanoz, Dereotu)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 15 NO.LU TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI YİYECEK DEPOSU GÜVERCİNLİK / ANKARA ç) Süresi/teslim tarihi : J.LOJ.K.LIĞI 15 NUMARALI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI TARAFINDAN VERİLECEK GÜNLÜK VE HAFTALIK TEBLİGATLARA GÖRE SİPARİŞ VERİLECEK OLUP; 01 TEMMUZ 2024 İLE 31 ARALIK 2024 TARİHLERİ ARASI İHALE DOKÜMANINDA BULUNAN EK-C TESLİM TESELLÜM TAKVİMİNE GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK, SÖZLEŞMENİN 01 TEMMUZ 2024 TARİHİNDEN SONRA İMZALANMASI HALİNDE, EK-C TESLİM TESELLÜM ÇİZELGESİNDE TEMMUZ 2024 DE GÖSTERİLENLER SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP TESLİM EDİLECEKTİR. d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 01 TEMMUZ2024 TARİHİNDEN İTİBAREN

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.05.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : JANDARMA TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI 1-2 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.