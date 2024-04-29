T.C. NALLIHAN İCRA DAİRESİ 2024/6 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Ankara İl, Nallıhan İlçe, HACIBEY Mahalle/Köy, 536 Ada, 19 Parsel, Parsel alanı 406.00 m² dir.

Parsel, sınırları belirleyici (tel çit v.b.) bir unsur bulunmamaktadır.

İmar planı kapsamında taşınmazın kuzey ve batısı cephesi imar yoluna cepheli, diğer yönleri ise komşu parseller ile çevrilidir.

Taşınmazın geometrisi dikdörtgen bir formunda yer almaktadır.

Taşınmaz imar planın kapsamındaki imar yoluna cephesi yaklaşık 26.84 m, derinliği ise yaklaşık 16.27 m dir.

Taşınmaz Nallına ilçe merkezinin Kuzeyinde yer almaktadır.

Taşınmaz Nallıhan İlçe Merkezine yaklaşık 1 km mesafede yer almaktadır.

Taşınmazın etrafında 2 - 3 katlı eski binalar ile çok az sayıda da yeni binaların yer aldığı konut yerleşim alanı yer almaktadır.

Bölgede boş arsa bulunmaktadır.

Bölgede elektrik, su v.b. alt yapı imkanları mevcut olup, belediye hizmetlerinden faydalanılmaktadır.

Taşınmaz içerisinde herhangi bir yapı, ağaç bulunmamaktadır.

Topoğrafik olarak az eğimli bir ve köşe parsel olup, Akkaya Caddesi ile Akkaya 1. Sokak kesişiminde bulunmaktadır.

Kıymet takdiri yapılan taşınmazın keşif incelemesi sırasında ziilliyet olarak bulunan şahıs yahut ( Kiracı V.s. ) kullanıcıların bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Adresi : Hacıbey Mahallesi, 536 Ada 19 Parsel, Nallıhan / ANKARA

Yüzölçümü : 406 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu: Tapu Kaydı Esas

Kıymeti : 800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmaz üzerinde 05.10.2012 tarih, 1700 yevmiye numaralı ipotek şerhi bulunmaktadır.0 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmaz üzerinde 05.10.2012 tarih, 1700 yevmiye numaralı ipotek şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:39

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.