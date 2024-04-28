Hastane bahçesinde bıçaklı kavga

Olay, akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Bahçede iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek tekme, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada gruptakilerden 6 kişi ile araya girmeye çalışan 2 güvenlik görevlisi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili bazı şüpheliler de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.