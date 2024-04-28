Olay, akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Bahçede iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek tekme, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada gruptakilerden 6 kişi ile araya girmeye çalışan 2 güvenlik görevlisi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili bazı şüpheliler de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
- Yaşam
Hastane bahçesinde bıçaklı kavga
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde iki grup arasında çıkan tekme, yumruk ve bıçaklı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 2 güvenlik görevlisiyle beraber 8 kişi yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.