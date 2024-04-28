- Yaşam

Hastane bahçesinde bıçaklı kavga

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde iki grup arasında çıkan tekme, yumruk ve bıçaklı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 2 güvenlik görevlisiyle beraber 8 kişi yaralandı.

Hastane bahçesinde bıçaklı kavga mask

Olay, akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Bahçede iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek tekme, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada gruptakilerden 6 kişi ile araya girmeye çalışan 2 güvenlik görevlisi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili bazı şüpheliler de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

# Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kavga, tekme, Hastane, Bahçe, Bıçak, ile, meydana, Polis, Sağlık, geldi, olay, edildi, tartışma

28 Nis 2024 - 20:39 DHA - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL