Ankara'da şiddetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; pazartesi günü Ankara ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini bildirdi. Yağışın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi. Valilik; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması için uyarıda bulundu.