Yağmur duasına çıktılat

İlçe Merkezi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen yağmur duasına Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, vatandaşlar ve çiftçiler katıldı.
Yağmur duasının ardından açıklamada bulunan Doğanay, huşu içinde yağmur duasında bulunduklarını söyledi.
Kaynaşmaların birliğin ve beraberliğin ifadesi olduğunu belirten Mehmet Doğanay, “Cenabı Allah bu birliğimizi, bereketimizi elimizden almasın. Bol ve bereketli yağmurlar nasip etsin. Dualarımızı kabul etsin. Bizlere bol bol rahmetler versin.” dedi.
Yağmur duasının akabinde halka etli pilav ikramında bulunuldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.