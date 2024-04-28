Bakan Bak'tan Samet Gümüş'e tebrik

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Sırbistan’ın Başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51 kiloda altın madalya kazanan Samet Gümüş’ü kutluyorum. Erkeklerde 13 yıl aradan sonra ülkemize Avrupa şampiyonluğu getiren milli sporcumuza ve bu başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Sona eren Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın ve 2 bronz madalyayla tamamlayan sporcularımızın da başarılarının devamını diliyorum.”
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.