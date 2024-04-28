28 Nis 2024 - 20:10- Spor G:

Bakan Bak'tan Samet Gümüş'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51 kiloda altın madalya kazanan Samet Gümüş için tebrik mesajı paylaştı.

Bakan Bak'tan Samet Gümüş'e tebrik mask

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Sırbistan’ın Başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51 kiloda altın madalya kazanan Samet Gümüş’ü kutluyorum. Erkeklerde 13 yıl aradan sonra ülkemize Avrupa şampiyonluğu getiren milli sporcumuza ve bu başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Sona eren Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın ve 2 bronz madalyayla tamamlayan sporcularımızın da başarılarının devamını diliyorum.”

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28 Nis 2024 - 20:10 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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