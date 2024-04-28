Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir’de 3’üncü kez düzenlenen kitap fuarına katılarak ‘İstihbarat Teorisi’ ve ‘Demografik İşgal’ isimli kitaplarını imzaladı. Kongre merkezinde gerçekleştirilen söyleşiye katılan Özdağ, geçtiğimiz günlerde eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi’yi engellerken bıçak kullandığı suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası alan Tolga Daşkıran’ı hatırlatarak, “Siz Eskişehirlileri tebrik etmek istiyorum, Tolga gibi iki kadının hayatını kurtaran kahraman bir hemşeriniz var. En önemli mesele, kontrolsüz göç deniyor ama bu bir yeni kavimler göçü. Bu bir demografik istila. Bu istilanın bir sonucu. Tolga, eğer sınırlarımızdan mayınlar sökülmeseydi ve ülkemizin sınırları AKP tarafından kontrolsüz bırakılmasaydı, bugün işine veya okuluna giden, hiçbirimizin adını duymadığı bir Eskişehirli genç olarak hayatına devam edecekti.

'Bunlar, bu insanların bireysel kaderleri, talihsizlikleri değil'

Zafer Partisi lideri Özdağ sözlerine şöyle devam etti:

"Sınırları açık bıraktılar, Türkiye’ye 13 milyon insanın girmesine izin verdiler ve bunun sonucunda Gebze’de Ayşegül, üniversite sınavına hazırlanmak için dershaneye giderken, saldırıya uğradı, direnince öldürüldü. Eskişehir’de Tolga, gözünün önünde bir kadının ve bir çocuğun bıçaklanarak öldürülmesine itiraz ettiği için, bunu engellemek istediği için hapse girdi. Bunlar, bu insanların bireysel kaderleri, talihsizlikleri değil, aslında ülkemizin geleceğinde neler olabileceğini anlamamız açısından bize yapılmış güçlü uyarılardır.”

Daşkıran ailesine ziyaret

Kongre merkezinde yapılan söyleşinin ardından fuar alanından ayrılan Özdağ, Eskişehir'de, eşi ile kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi’yi (64) engellemeye çalışırken bıçak kullandığı suçlamasıyla tutuklanan ve 5 yıllık hapis cezasının onanmasının ardından cezaevine konulan Tolga Daşkıran’ın ailesini ziyaret etti. Özdağ, Daşkıran ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, her zaman yanlarında olduklarını ve Tolga Daşkıran’ın tahliye edilmesi için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Adalet çağrısında bulunan Tolga Daşkıran’ın annesi Nazire Kurt ise “Çocuklarımız haksız yere yatıyorlar, şu an içerdeler, özgürlükleri bitti onların. Ben dayanamıyorum. Ciğerim çok yanıyor, anneyim ben. Lütfen, ben sesleniyorum, bütün kadınlara da sesleniyorum, Tolgam’a, Hüseyin’ime, destekçi olsunlar, çünkü bunlar bir kadın için koştular. Ben Türk adaletine güveniyorum. Madem bu ülkede kadın hakları var, o zaman benim çocuklarımı bıraksınlar” dedi.