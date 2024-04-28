- Yaşam

İnşaatın 6. katından düştü

Sivas'ta, çalıştığı inşaatın 6. katından düşen kalıp ustası Fahri Arı (52), yaşamını yitirdi.

İnşaatın 6. katından düştü mask
İnşaatın 6. katından düştü
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Olay, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi'ndeki 6 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 6'ncı katında çalışan kalıp ustası Fahri Arı, dengesini kaybedince zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arı, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahri Arı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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28 Nis 2024 - 19:14 DHA Sivas- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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