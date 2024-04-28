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Hakan Fidan mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Eymen es-Safedi ve Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Hakan Fidan mevkidaşlarıyla görüştü
Hakan Fidan mevkidaşlarıyla görüştü
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İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü.

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28 Nis 2024 - 19:12 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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