- Spor

İsmail Yüksek'ten üzen haber

Fenerbahçe, dün akşam oynanan Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini duyurdu. Milli oyuncu, ligin kalan maçlarında forma giyemeyecek.

İsmail Yüksek'ten üzen haber mask

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bilegi burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek’in Acibadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Genç futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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28 Nis 2024 - 18:43 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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