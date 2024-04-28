İETT otobüsü iş yeri bahçesine girdi

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ümraniye Hoca Nasrettin Caddesi'nde meydana geldi.34 HO 2881 plakalı servis dışı, içerisinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü Hoca Nasrettin Caddesi'nde seyir halindeydi. İddiaya göre otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otobüs, ardından da kaldırımda bulunan yol tabelasını ve ağaçları devirerek iş yerinin bahçesine girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, İETT otobüsü trafik ekiplerinin işlemlerinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Murat KORKMAZ / İSTANBUL,