- Yaşam

İETT otobüsü iş yeri bahçesine girdi

İstanbul Ümraniye’de, seyir halindeki İETT otobüsü sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki tabela ve ağaçlara çarpan otobüs, bir iş yerinin bahçesine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

İETT otobüsü iş yeri bahçesine girdi
İETT otobüsü iş yeri bahçesine girdi
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Kaza, saat 14.30 sıralarında Ümraniye Hoca Nasrettin Caddesi'nde meydana geldi.34 HO 2881 plakalı servis dışı, içerisinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü Hoca Nasrettin Caddesi'nde seyir halindeydi. İddiaya göre otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otobüs, ardından da kaldırımda bulunan yol tabelasını ve ağaçları devirerek iş yerinin bahçesine girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, İETT otobüsü trafik ekiplerinin işlemlerinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Murat KORKMAZ / İSTANBUL

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28 Nis 2024 - 18:41 DHA İstanbul- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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