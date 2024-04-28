- Yaşam

Ankara'da yollar göle döndü

Ankara'da, sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Ankara'da yollar göle döndü mask
Ankara'da yollar göle döndü
Ankara'da yollar göle döndü
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Başkentte öğle saatlerinden itibaren sağanak ve dolu etkili oldu. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak ve dolu nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu. Dolu nedeniyle bazı araçlarda zarar oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; sağanağın saat 21.00'e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

# dolu, Yol, sağanak, Ankara, Ulaşım, aksama, devam

28 Nis 2024 - 17:27 DHA Ankara- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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