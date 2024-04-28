Ankara'da yollar göle döndü

Başkentte öğle saatlerinden itibaren sağanak ve dolu etkili oldu. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak ve dolu nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu. Dolu nedeniyle bazı araçlarda zarar oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; sağanağın saat 21.00'e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.