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Gazze Temas Grubu toplantısı bitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da katıldığı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi’nin (AL) oluşturduğu Gazze Temas Grubu toplantısı bitti.

Gazze Temas Grubu toplantısı bitti mask

Gazze Temas Grubu toplantısında, 4 Mayıs’ta Banjul’da gerçekleştirilecek İİT Zirvesi’nde alınacak kararlar görüşüldü, Filistin’in devlet olarak tanınması sürecinde atılacak ortak adımlar ele alındı ve İsrail ve İsrail’e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları değerlendirildi.

Bakan Fidan’ın Riyad’da bugün ve yarın temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

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28 Nis 2024 - 17:25 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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