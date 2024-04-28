Gazze Temas Grubu toplantısı bitti

Gazze Temas Grubu toplantısında, 4 Mayıs’ta Banjul’da gerçekleştirilecek İİT Zirvesi’nde alınacak kararlar görüşüldü, Filistin’in devlet olarak tanınması sürecinde atılacak ortak adımlar ele alındı ve İsrail ve İsrail’e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları değerlendirildi.

Bakan Fidan’ın Riyad’da bugün ve yarın temaslarını sürdürmesi bekleniyor.