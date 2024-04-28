Silivri’de sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Boğluca Deresi'nin ise yağmurun ardından dereye karışan çamur nedeniyle rengi değişti. Bazı vatandaşlar şemsiye ile çıkarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.