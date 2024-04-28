Silivri’de sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Boğluca Deresi'nin ise yağmurun ardından dereye karışan çamur nedeniyle rengi değişti. Bazı vatandaşlar şemsiye ile çıkarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.