59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, basın mensuplarının yer aldığı TIR'ı ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu.

Bakan Bak, 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başarıyla tamamlandığını dile getirerek, "59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu ekiplerimiz başarıyla tamamladı. Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından bir tanesi. Etap etap, il il, ilçe ilçe gezerek, Türkiye'nin güzel noktalarını tamamlayarak İstanbul'a geldik. İstanbul'da yağmur bizi yakaladı. Güzel bir yağmurlu İstanbul gününde, kazasız bir organizasyon oldu. Tedbirler alındı, yarış hakemleri güzel bir planlama yaptılar. Cumhurbaşkanımız TUR'a önem veriyor. Önemli yatırımlar yaptık. Türkiye'nin dört bir yanında büyük organizasyonlar var. Bizim de 4 takımımız katıldı onlara da teşekkür ediyoruz. Bisiklet bir yaşam tarzı, bisikletin gençlerin, halkımız tarafından benimsenmesi çok önemli. Güzel tablolar ortaya çıkıyor, halkımızın ilgisi artıyor. Giderek talep artıyor. Türkiye spor ülkesi olma yolunda büyük adımlar kat etti. Özellikle adrenalin gerektiren, güç gerektiren önemli sporlar. Fransa Bisiklet Turu nasıl Fransa'nın önemli yerlerini tanıttıysa, biz de bu organizasyonla Türkiye'nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz. Turizmde çok büyük artış var. Türkiye bir turizm ülkesi bu noktada da hedefler büyük. Turizm gelirlerini arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Spor organizasyonlarına her zaman destek veriyoruz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto olarak desteklemeye devam edeceğiz. Yağmur da yağsa, kar da yağsa biz buradayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EMİN MÜFTÜOĞLU: BU TUR SPOR TURİZMİNE OLAN KATKISINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da sona eren 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'u ile ilgili görüşlerini açıkladı. Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl üstüne koyarak gidiyoruz. Bize daha önceleri otobanda yarış yapıyorlar diyorlardı. Bu olguyu da kırdık. Köylerdeki teyzelerimiz, mecrada yaşayan bacılarımızın önünden geçerek bisikleti onların ayağına götürdük. Seneye 60'ıncı yılımızda olacağız. Hazırlıklara şimdiden başlıyoruz. Bu TUR spor turizmine olan katkısını bir kez daha ortaya koymuştur. Emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliyoruz."